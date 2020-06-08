Чебоксары, , 10:09 — REGNUM В Чувашии выявлено «несколько случаев» коронавируса, в связи с чем 10 июня пройдёт очередное «контрольное тестирование контактных лиц в органах исполнительной власти». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 8 июня, заявил на планёрке в правительстве врио главы Чувашии Олег Николаев.

«Ввиду того, что в четверг (4 июня. — прим. ИА REGNUM) было зафиксировано несколько случаев подтверждения новой коронавирусной инфекции в органах власти Чувашской Республики, конечно, нами были проведены все необходимые мероприятия. Понятно, люди находятся на лечении, контактные лица прошли обследования, все здания дезинфицированы», — сказал руководитель республики.

Он также обратился к министру здравоохранения Чувашии Владимиру Степанову с просьбой 10 июня «провести контрольное тестирование контактных лиц в органах исполнительной власти».

«А до этого попросил бы все мероприятия, которые запланированы в очном формате, перенести на следующую неделю. Всё, что можно перевести в режим ВКС, перевести в режим ВКС. И выезды, и контакты с людьми ограничить до крайней необходимости при соблюдении всех мер безопасности», — сказал Олег Николаев.

По его словам, один из высокопоставленных чиновников уже переболел COVID-19, другой, «находясь на лечении, тоже находится с нами в режиме ВКС»:

«То есть уже есть факты выздоровления, и есть люди, которые находятся на лечении».

По данным оперативного штаба на 7 июня, в Чувашии выявлено 3475 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 80. Выздоровели 1625 пациентов с COVID-19, в том числе за сутки — 100.

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