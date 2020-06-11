Ташкент, , 10:10 — REGNUM Общее число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане составило 4695, сообщили 11 июня в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Данные приводятся по состоянию на 10:00. Днем ранее в это время выявили 4547 случаев заражения. Таким образом, за минувшие сутки обнаружили 148 новых случаев заражения. Выздоровели 3532 человека, скончались 19 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня в Наманганской области Узбекистана сдали в эксплуатацию карантинный центр на 1200 мест, построенный из контейнеров.

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