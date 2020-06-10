Саратов, , 16:01 — REGNUM В Саратовской области под наблюдением врачей остаются 8060 пациентов, сняли с учета 11,8 тыс. человек, сообщил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.

По данным регионального минздрава, из 1059 больных, находящихся на стационарном лечении, 906 пациентов — с пневмонией, обусловленной COVID-19, в том числе 114 человек на кислородной поддержке, 79 пациентов — на искусственной вентиляции легких. Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией достиг на 100 тыс. человек отметки 170,7; по России — 330,8.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области 10 июня выявили 117 новых случаев заражения коронавирусом. Всего инфицированы 4132 человека, выздоровели 1811 человек, скончались 36 человек с момента наблюдения.