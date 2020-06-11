Сеул, , 08:31 — REGNUM В Южной Корее увеличилось число людей, переболевших COVID-19 и выразивших желание стать донорами плазмы для разработки вакцины от вируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на отраслевые источники.

По состоянию на 17:00 по местному времени 10 июня, 75 из 10 600 человек, поборовших COVID-19, пообещали сдать плазму для исследований. По сравнению с прошлой неделей число желающих увеличилось в шесть раз.

В настоящее время южнокорейская биофармацевтическая компания Green Cross Corporation (GC Pharma) совместно с Национальным институтом здоровья (NIH) работает над созданием вакцины. По мнению разработчиков, для исследований необходима плазма минимум 100 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 11 947.

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