Казань, , 07:47 — REGNUM Мэр Казани Ильсур Метшин заявил на совещании в городской администрации 25 мая, что масочно-перчаточный режим в столице продлится как минимум до конца текущего года.

« Это не на один день, не на неделю, не на месяц. Такой режим как минимум этот год нас будет сопровождать », — цитирует градоначальника «Татар-информ».

Напомним, что с отменой пропусков с 12 мая в Татарии введен масочно-перчаточный режим. Жителям запрещено находиться на объектах розничной торговли и в общественном транспорте, включая такси, без индивидуальных средств защиты (масок, перчаток).

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По информации на 25 мая в Татарии подтверждено наличие коронавируса у 2849 человек, за сутки зараженных стало больше на 62 пациента, выздоровели с начала пандемии 1959 человек, скончались 10 пациентов.

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