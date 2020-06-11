Москва, , 08:04 — REGNUM Ввести стандарты идентификации граждан России по видеосвязи для обслуживания в банках предложили в Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД).

«Рекомендательные стандарты по идентификации клиентов с использованием видеосвязи являются добровольными. К ним могут присоединиться любые участники рынка», — говорится в заявлении ассоциации.

Отмечается, что введение стандартов позволит гражданам России проходить идентификацию для работы с электронными кошельками, получать социальные выплаты в рамках временного режима, установленного Центробанком России. При этом предоставление своих данных в АЭД предлагают сделать добровольным.

Разработанные стандарты АЭД направила на рассмотрение в ЦБ России.

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