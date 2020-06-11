Сантьяго, , 08:03 — REGNUM Общее число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Чили увеличилось на 5 737 и составило 148 496, сообщается на сайте минздрава республики.

Также за сутки в стране зафиксировано 192 летальных исходов от осложнений заболевания COVID-19. Общее количество смертей от данной болезни достигло 2 475.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая стало известно, что 111-летняя жительница Чили, излечилась от COVID-19.

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