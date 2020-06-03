Омск, , 14:57 — REGNUM Более 300 торговых центров вернутся к работе в Омской области с 4 июня. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Возобновить свою деятельность смогут торговые залы площадью менее 400 кв. м, расположенные в ТРЦ. Под эту категорию попадают свыше 4600 торговых объектов.

Соответствующее решение приняли на последнем оперштабе по борьбе с коронавирусом. Уточняется, что на сегодняшний день только в восьми регионах сняты ограничения по работе торговых центров.

При этом предприниматели должны обеспечить соблюдение ряда условий. Это социальное дистанцирование внутри торгового зала (один человек на 4 кв. м), соблюдение масочного режима сотрудниками и покупателями, обработка торговых залов дезинфицирующими средствами. Пока ТРЦ будут работать только в будние дни до 20:00 по местному времени.

«Если будет зафиксирован рост больных коронавирусом, послабления придётся отменить», — отметил заместитель председателя правительства Омской области Дмитрий Ушаков.

Что касается региональных мер поддержки ТРЦ, для арендодателей, предоставивших отсрочку арендаторам по платежам, будут предоставлены отсрочки по уплате налога на имущество и земельному налогу.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 июня в Омской области коронавирус выявлен у 1482 человек.

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