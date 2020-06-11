Берлин, , 06:57 — REGNUM В Германии за прошедшие сутки выявили 555 человек, зараженных коронавирусом нового типа, сообщает берлинский институт имени Роберта Коха.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории ФРГ достигло 185 416. Также за 10 июня в Германии от осложнений COVID-19 скончались 26 пациентов. Всего с начала пандемии жертвами болезней, вызванных коронавирусом нового типа, стали 8755 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Германии Хорст Зеехофер заявил о скором снятии ограничений на границах с соседними государствами. По его данным, Германия снимет пограничный контроль с 15 июня.

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