Улан-Удэ, , 06:20 — REGNUM В Бурятии с 12 июня устанавливается особый режим посещения парков и скверов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, в указ главы внесены соответствующие поправки.

Согласно им, все посетители парковых зон должны соблюдать масочный режим, а также санитарную дистанцию. При этом территория и наружные поверхности в скверах будут проходить дезинфекцию.

Напомним, с 10 июня в Бурятии разрешили возобновить работу заведениям общественного питания, но не всем. Так, кафе, рестораны и столовые должны быть зарегистрированы на портале «Работающая Бурятия», иметь отдельный, уличный вход, закрываться не раньше 10 часов вечера. За столами должны сидеть не более двух взрослых человек. Работники должны иметь справки о прохождении медосмотра.

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