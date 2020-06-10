Улан-Удэ, , 06:33 — REGNUM В Бурятии с 10 июня возобновляют работу заведения общепита. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, в первый день работы по кафе и ресторанам пройдут мобильные группы, которые будут проверять регистрацию на портале «Работающая Бурятия», а также соблюдение эпидемиологических требований.

В качестве одного из ограничений следует, что за одним столом могут сидеть не более двух взрослых человек. При этом допускается посещение заведений общественного питания со своими детьми.

Поваров и официантов к работе будут допускать при наличии заключения медицинского осмотра. Но тест на коронавирус сдавать не нужно.

«В сложившихся условиях им дополнительно к традиционному медосмотру предстоит пройти анкетирование на предмет установления контактов с больными COVID-19», — отметили в правительстве.

Между тем, число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Бурятии превысило две тысячи, из них больше половины зарегистрированы в Улан-Удэ. Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки выявлено 64 новых носителей.

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