Владивосток, , 03:57 — REGNUM Власти Приморья разрабатывают план по восстановлению отрасли туризма, пострадавшей из-за пандемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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«К 15 июня мы должны подготовить план по выходу туристической отрасли из режима ограничений с учётом эпидобстановки. Для Приморья турбизнес имеет огромное значение. Речь о предпринимателях, которые на сегодняшний день лишены возможности работать и несут затраты, а также туристах, которые связывают свои отпуска с возможностью побывать на море, дышать свежим воздухом», — сказал губернатор Олег Кожемяко.

При этом глава Приморья акцентировал, что даже при снятии ряда ограничений, основным остаётся — безопасность приморцев. Именно поэтому параллельно с планом выхода из пандемии усиливается санитарный контроль.

На данный момент проходит обязательная классификация гостиниц, и они смогут начать работу, когда это позволит сделать эпидобстановка. Приступили также к учёту всех туристических баз, предприятий общественного питания.

«Непреложное правило — персонал обязан соблюдать перчаточно-масочный режим, проводить дезинфекцию, соблюдать «социальную дистанцию», — отметил Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, возобновить работу торговых центров, а также летних веранд-кафе и ресторанов предполагается в Подмосковье 12−14 июня.