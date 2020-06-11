Петропавловск-Камчатский, , 03:54 — REGNUM Процент прироста случаев заражения коронавирусом на Камчатке выше, чем в регионах Дальнего Востока и по России в целом. Ежедневный прирост заражения составляет 3,9%, несколько дней назад он составлял 4%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном мониторинговом центре.

Читайте также: Коронавирус перемещается на восток России — врач-инфекционист

Наибольший процент заражений был выявлен в конце мая — 6,1%.

«В целом показатели Камчатки за последние две недели превышают проценты прироста как по ДФО, так и по России в целом», — отметили в мониторинговом центре.

Среди регионов Дальнего Востока Камчатка также стала абсолютным чемпионом по количеству заражений на 100 тыс. населения.

Как сообщало ИА REGNUM, катастрофическая ситуация в здравоохранении Камчатки стала поводом для вмешательства федеральных властей. По просьбе вице-спикера ГД РФ Ирины Яровой в регион вылетели ведущие эксперты России по борьбе с инфекционными болезнями.

Врач-инфекционист из Москвы Валерий Безносенко сообщил, что коронавирус смещается на восток России.

На Камчатке на 10 июня выявили 1255 носителей коронавируса.