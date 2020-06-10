Москва, , 14:54 — REGNUM Активность вспышки коронавируса в Москве идет на спад, рост выявленных случаев заболевания наблюдается, в основном, за Уралом. Об этом 10 июня сообщил врач-инфекционист Валерий Безносенко в интервью Общественной службе новостей.

«Мы сейчас на спаде вспышки в Москве», — отметил врач. В то же время на востоке России, «за Уралом и дальше», постепенно увеличивается активность выявления новых случаев заболевания.

Безносенко также уточнил, что в столице падает уровень патогенности вируса, который стал переноситься легче, чем два месяца назад.