Кейптаун, , 23:52 — REGNUM В Южно-Африканской республике за сутки подтвердили еще 2430 случаев COVID-19, общее число заболевших с начала эпидемии возросло до 55 421, 10 июня сообщает Министерство здравоохранения ЮАР.

Тест на коронавирус Rosminzdrav.ru

Согласно отчету, число проведенных тестов на SARS-CoV-2 в ЮАР составляет 998 400. Прошли лечение от COVID-19 и выздоровели 31 505 человек.

Число случаев COVID-19 в ЮАР составляет более 25% от всех выявленных случаев заболевания в Африке. На всем континенте подтверждено более 200 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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