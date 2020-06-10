Женева, Швейцария, , 23:50 — REGNUM Во всём мире за последние сутки зафиксирован 105 621 новый случай заражения коронавирусом, общее число выявленных достигло 7 145 539 человек. Такие данные приводит 10 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается также, что за сутки в мире скончались 3629 больных COVID-19, общее число подтверждённых случаев летального исхода возросло до 408 025.

Напомним, накануне ВОЗ сообщала о 108 918 новых случаях заражения коронавирусом и 3539 умерших пациентах.

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