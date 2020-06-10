Нижний Новгород, , 21:48 — REGNUM Нижний Новгород участвует во Всероссийском конкурсе «Город России — национальный выбор», — сообщает «Нижегородская правда».

Голосование идет в рамках конкурса «Город России — национальный выбор», в котором участвуют административные центры всех регионов РФ. Респондентам предстоит выбрать город, обладающий неповторимым историческим и культурным наследием.

В настоящее время Нижний Новгород занимает 34-ю строчку рейтинга. На первом месте расположился Смоленск. Итоги подведут 30 декабря.