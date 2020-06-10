Вашингтон, , 15:49 — REGNUM Департамент исправительных учреждений Нью-Йорка (США) решил приобрести 5,5 тыс. аналогов консоли Game Boy для заключённых тюрем. Об этом 9 июня сообщило издание Kotaku.

Издание отмечает, что заключённые получат не настоящие Game Boy, а их более бюджетные аналоги. Каждая консоль будет содержать множество заранее предустановленных игр.

Напомним, Game Boy — это популярная портативная игровая консоль от компании Nintendo. Первая версия приставки вышла в 1989 году.

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