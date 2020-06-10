Брюссель, , 15:31 — REGNUM За минувшие сутки в Бельгии COVID-19 умерли 10 пациентов, в результате чего суммарное количество летальных исходов достигло 9 629. Об этом 10 июня сообщает бельгийский минздрав.

Также сообщается, что за этот же период в стране было выявлено 132 новых зараженных SARS-CoV-2 и теперь их общее число стало 59 569 случаев.

Кроме этого, указывается, что в настоящее врем в отделениях интенсивной терапии в Бельгии находится 102 пациента. При этом свыше 16 тысяч пациентов в стране на сегодняшний день излечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 78 человек.