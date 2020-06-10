Берн, , 14:51 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории Швейцарии было выявлено 23 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 10 июня сообщили в швейцарском Федеральном офисе общественного здравоохранения.

Согласно этим данным, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в стране стало 31 011 человек.

Также указывается, что общее число скончавшихся от COVID-19 выросло в Швейцарии за сутки на 11 и теперь составляет 1 934. При этом свыше 28 тысяч пациентов в стране за время пандемии вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ограничения на поездки в страны, не входящие в Европейский союз и Шенгенскую зону, в Германии продлены до 31 августа.