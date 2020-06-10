Москва, , 13:14 — REGNUM Театрам и концертным организациям Москвы рекомендуют ограничить численность участников репетиций до десяти человек. Об этом сообщил руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский в ходе совещания, посвященного выходу из режима ограничений для театров и концертных организаций.

«Пока я бы просил минимизировать репетиционный процесс. Приоритетными считать репетиции с участием не более 10 человек», — отметил Кибовский. Он также добавил, что не стоит торопиться, чтобы пораньше начать театральный сезон, выходить из режима самоизоляции необходимо аккуратно и с соблюдением всех возможных мер и требований по предотвращению распространения инфекции. «Нужно возвращаться к привычной жизни без каких-либо рисков для наших работников. Каждый ответственный руководитель сам заинтересован в таком подходе», — заключил глава департамента.

Напомним, с 9 июня в Москве снят ряд ограничений, которые ранее вводили из-за коронавируса. Теперь театры и концертные организации могут возобновить репетиции.

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