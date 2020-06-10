Москва, , 12:53 — REGNUM Кремль «со дня на день» ждёт подтверждения об участии в параде Победы 24 июня от ряда мировых лидеров. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Есть подтверждения от Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Подтверждение от Сербии, Хорватии Абхазии, Южной Осетии. Целый ряд лидеров получили приглашения, мы ожидаем подтверждения со дня на день», — сказал Песков.

По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко пока не подтвердил своего участия в мероприятии, а украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приглашение не отправлялось.