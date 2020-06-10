Нур-Султан, , 11:45 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 13 319, сообщили 10 июня в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Среди регионов республики наибольшее число случаев выявлено в Алма-Ате — 2939, Нур-Султане — 2543, Карагандинской области — 1238, Атырауской области — 1227 и Чимкенте — 992. Выздоровели 8015 человек (60%), скончался 61 пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 июня в Казахстане выявили 589 случаев заражения коронавирусом среди сотрудников полиции. Выздоровели 419 полицейских, на лечении остаются 170 человек.

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