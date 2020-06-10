Пятигорск, Ставропольский край, , 11:33 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа на Северном Кавказе по состоянию на 10:35 10 июня достигло 22 тыс. 137. За минувшие сутки инфекция выявлена у 432 человек, сообщил федеральный оперативный штаб.

Наибольшее количество фактов заражения в округе с начала пандемии зафиксировано в Дагестане — 6175 (+98 за сутки). Далее следуют Кабардино-Балкария — 3576 случаев (+77), Северная Осетия — 3403 (+39), Ставропольский край — 3338 (+85)), Ингушетия — 2438 (+39), Карачаево-Черкесия — 1807 (+78) и Чечня — 1400 (+16).

По данным оперштаба, за последние 24 часа в СКФО вылечились 322 человека, заразившиеся коронавирусом, больше всего — на Ставрополье (112). Всего в округе к настоящему времени выздоровели 14 тыс. 464 пациента с COVID-19, или более 65,3% от общего количество людей с подтвержденным диагнозом.

За минувшие сутки на Северном Кавказе скончались три человека, заразившиеся коронавирусом: двое в Ставропольском крае, один в Кабардино-Балкарии. Всего с начала пандемии в семи субъектах округа зарегистрировано 552 летальных исхода.

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