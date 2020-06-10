Грозный, , 10:12 — REGNUM Два авиарейса из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с гуманитарной помощью для регионов Северного Кавказа прибыли вечером 9 июня в Грозный. На борту самолетов средства индивидуальной защиты и дезинфекции, а также тесты на коронавирус, написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Чечни Рамзан Кадыров.

Напомним, ранее чеченский лидер после телефонного разговора с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном сообщил, что власти ОАЭ помогут четырем регионам СКФО в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Гуманитарный груз будет доставляться в Грозный, а затем его распределят по субъектам округа. Перед этим такая помощь была оказана Чечне и Дагестану.

«В международный аэропорт Грозного прибыли два рейса из ОАЭ. На борту самолетов медицинская помощь для регионов СКФО. Руку помощи протянул наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заед Аль Нахайан. <…> По просьбе шейха я координирую работу по доставке помощи в субъекты», — написал Кадыров.

По его словам, гуманитарный груз включает в себя 10 тыс. медицинских комбинезонов, 600 тыс. перчаток, 100 тыс. масок, 64 тыс. бахил, 72 тыс. салфеток, а также антибактериальные средства и 50 тыс. тестов. Сегодня, 10 июня, в Грозный прилетит еще один самолет из ОАЭ, после чего помощь будет направлена в Ингушетию, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию.

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