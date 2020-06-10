Багдад, , 10:58 — REGNUM В Ираке за сутки выявили 787 случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 июня сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет 14 тыс. 268.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 392 человека. За сутки умерли 22 пациента.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 7 млн 241 тыс. человек.