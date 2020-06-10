Симферополь, , 10:50 — REGNUM За истекшие сутки в одной из больниц Крыма умерла пациентка с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Об этом 10 июня на ежедневном брифинге по ситуации с распространением коронавируса в республике сообщил замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский.

«У нас умерла пациентка, которая находилась в реанимации Симферопольской городской клинической больницы № 7 с положительным диагнозом новая коронавирусная инфекция, двусторонняя полисанитарная пневмония и обострением хронических заболеваний», — сообщил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным республиканских властей, за сутки в Крыму подтвердился положительный результат теста на новую коронавирусную инфекцию одного гражданина. С начала пандемии в регионе подтверждено 458 положительных тестов на новую инфекцию, 15 человек скончались.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму за сутки выявили одного носителя коронавируса

Читайте развитие сюжета: В Севастополе вторые сутки не выявляют носителей коронавируса