Симферополь, 10 июня 2020, 10:50 — REGNUM За истекшие сутки в одной из больниц Крыма умерла пациентка с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Об этом 10 июня на ежедневном брифинге по ситуации с распространением коронавируса в республике сообщил замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным республиканских властей, за сутки в Крыму подтвердился положительный результат теста на новую коронавирусную инфекцию одного гражданина. С начала пандемии в регионе подтверждено 458 положительных тестов на новую инфекцию, 15 человек скончались.
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