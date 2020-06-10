Санкт-Петербург, , 10:04 — REGNUM Сотрудники петербургского уголовного розыска во время командировки в Архангельскую область задержали подозреваемого в убийстве адвоката, которое было совершено 24 года назад. Об этом 10 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Подозреваемым оказался местный житель — 44-летний Александр, который в январе 2020 года попал в поле зрения полицейских после совершенной в Северной столице кражи. После того как у него сняли отпечатки пальцев и проверили их по базе, выяснилось, что они уже были найдены на месте другого преступления. Именно эти «пальчики» были оставлены в 1996 году на месте убийства адвоката в Санкт-Петербурге.

Нападение на юриста было совершено 22 июня 1996 года. Тело 29-летнего Станислава Панковского с травмами головы и резаной раной шеи было найдено в его собственной квартире в доме 18/1 на проспекте Художников. По факту убийства было возбуждено уголовное дело, а с места происшествия сняты отпечатки пальцев, однако их принадлежность тогда установить не удалось.

«Тем не менее отпечатки были внесены в криминалистическую базу. Спустя почти четверть века дактилоскопическая база в очередной раз подтвердила свою важность и значимость, а заодно и принцип неотвратимости наказания», — отметили в ведомстве.

В настоящее время подозреваемый передан сотрудниками уголовного розыска в следственные органы для проведения процессуальных действий.