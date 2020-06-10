Кемерово, , 08:07 — REGNUM За прошедшие сутки на территории Кемеровской области коронавирусная инфекция была выявлена у 34 человек. Об этом 10 июня сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Сергей Цивилев.

«Еще у 34 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция», — написал в своем сообщении Цивилев.

Таким образом, общее число подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в области достигло 868. Также губернатор уточнил, что за этот же период в Кузбассе 10 пациентов вылечились от COVID-19 и их суммарное количество теперь стало 323.

При этом число летальных исходов в регионе за прошедшие 24 часа не изменилось и по-прежнему составляет семь человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Камчатке 10 июня скончались три пациента с лабораторно подтверждённым заражением коронавирусом.

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