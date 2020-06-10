Петропавловск-Камчатский, , 07:27 — REGNUM На Камчатке 10 июня скончались три пациента с лабораторно подтверждённым заражением коронавирусом. Общее число погибших инфицированных достигло 28 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За сутки выявлен 41 новый случай заражения. Общее число заражений в регионе составило 1255. 425 пациентов выздоровели, в том числе за последние сутки 7 человек. В стационарах сегодня находятся 418 пациентов, в военном госпитале — 18 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, минздрав Камчатки признал массовое заражение медиков коронавирусом в «Камчатской краевой больнице им. А.С. Лукашевского». Заражены по состоянию на 10 июня 35 человек.