Петропавловск-Камчатский, , 05:35 — REGNUM Минздрав Камчатского края признал, что в «Камчатской краевой больнице им. А.С. Лукашевского» коронавирусом заражены десятки медиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Читайте также: Допвыплаты положены только спецбригадам медиков: минздрав Камчатки

«Всего в краевой больнице среди персонала выявлено 35 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них на данный момент четыре человека проходят лечение в стационаре. Остальные переносят болезнь в лёгкой форме и проходят амбулаторное лечение на дому», — говорится в сообщение оперативного штаба.

Также сообщается, что медики полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты.

«В эти дни врачи, находясь на первой линии борьбы с коронавирусом, действительно имеют высокий риск заражения. Если врач заразился при исполнении служебного долга, проводится служебное расследование и производятся допвыплаты», — сообщила врио министра здравоохранения Елена Сорокина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минздрав Камчатки, после жалоб медиков на то, что им не производятся допвыплаты за работу в условиях коронавируса, заявил, что такие выплаты положены только специально сформированным бригадам. Однако в зоне возможного заражения сегодня на Камчатке работают не только спецбригады, но и другие медики, которые заражаются коронавирусом, выполняя свой долг.