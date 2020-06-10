Лондон, , 06:31 — REGNUM Статую работорговца Роберта Миллигана, жившего в XVIII веке, демонтировали с постамента у лондонского музея, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что городские власти сочли монумент неприемлем для жителей города в современных реалиях. В частности, это связано с протестами против расовой дискриминации, вызванными убийством негра Джорджа Флойда полицейскими в США.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня мэр Лондона Садик Хан объявил о создании спецкомиссии для оценки памятников и названий улиц, чтобы выявить их связь с рабовладельцами. Хан подчеркнул, что в Лондоне не место памятникам людей, которые были рабовладельцами.

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