Горно-Алтайск, , 06:02 — REGNUM Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Республике Алтай достигло 204. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки диагноз подтверждён у 14 человек.

13 из них являются жителями Кош-Агачского района, которые ранее контактировали с носителями вируса. Также заражение выявлено у 47-летнего жителя Горно-Алтайска.

«С учётом этого на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждено 204 случая заболевания, в том числе 60 — в Кош-Агачском районе, 58 — в Горно-Алтайске, 25 — в Турочакском районе», — отметили в штабе.

Выписаны из больниц к настоящему времени 103 пациента. Кроме того, на карантине под медицинским наблюдением остаются 922 человека.

Ранее глава республики Олег Хорохордин призвал усилить контроль за соблюдением масочного режима и других мер. По его словам, если ситуация не стабилизируется, то под угрозой может оказаться открытие туристического сезона и объектов общепита.

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