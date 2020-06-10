Москва, , 02:47 — REGNUM Предположения о том, что в России якобы прибегали к манипуляциям для улучшения статистики по числу умерших от коронавирусной инфекции, отверг 9 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN.

«Я не согласен с этой оценкой, — сказал он. — Вы не подумали о возможности того, что в России более эффективная система здравоохранения и что есть возможность для того, чтобы большее число людей осталось в живых».

Вместе с тем, комментируя ситуацию с распространением коронавируса в крупных российских городах, Песков отметил, что Москва вошла в число «наиболее зараженных» столиц мира.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом. Умерли 6142 человека. Выздоровели более 242 тысяч человек.

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