Нью-Йорк, США, , 21:55 — REGNUM Борьба с пандемией и её последствиями должна быть в первую очередь направлена на помощь наиболее уязвимым группам населения планеты, сказано в опубликованном 9 июня докладе генсека ООН Антониу Гутерреша.

По его прогнозу, мир движется к «продовольственной катастрофе», которую необходимо предотвратить.

Продовольствия многим группам населения не хватает уже сейчас, тем более что и до пандемии голодали и недоедали на планете, по оценке ООН, сотни миллионов человек.

Генсек организации заявил, что продовольственные службы и службы питания нужно объявить самыми важными, работники продовольственного сектора должны получить защиту.

Также нужно помочь малому бизнесу, работающему в сфере продовольствия и сельского хозяйства. В каждой стране нужно расширить системы социальной помощи, чтобы защитить людей из группы риска по обеспеченности продовольствием.

Гутерреш «Это предполагает необходимость поддержки детей, у которых больше нет доступа к школьному питанию. В настоящее время численность этой группы составляет около 352 млн человек».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ООН раз за разом напоминает, что многие группы людей голодают или находятся на грани голода. В частности, в странах Африки из-за закрытия школ многие дети остались без источника питания, поскольку они полноценно ели только в школьных столовых.

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