Нью-Йорк, США, 9 июня 2020, 21:55 — REGNUM Борьба с пандемией и её последствиями должна быть в первую очередь направлена на помощь наиболее уязвимым группам населения планеты, сказано в опубликованном 9 июня докладе генсека ООН Антониу Гутерреша.
По его прогнозу, мир движется к «продовольственной катастрофе», которую необходимо предотвратить.
Продовольствия многим группам населения не хватает уже сейчас, тем более что и до пандемии голодали и недоедали на планете, по оценке ООН, сотни миллионов человек.
Генсек организации заявил, что продовольственные службы и службы питания нужно объявить самыми важными, работники продовольственного сектора должны получить защиту.
Также нужно помочь малому бизнесу, работающему в сфере продовольствия и сельского хозяйства. В каждой стране нужно расширить системы социальной помощи, чтобы защитить людей из группы риска по обеспеченности продовольствием.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ООН раз за разом напоминает, что многие группы людей голодают или находятся на грани голода. В частности, в странах Африки из-за закрытия школ многие дети остались без источника питания, поскольку они полноценно ели только в школьных столовых.
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