Москва, , 15:52 — REGNUM Почти каждый десятый работающий житель России (9%) считает, что в 2020 году отпуск обойдется дороже, чем обычно. 3% думают, что дешевле, показал опрос Фонда «Общественное мнение».

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По мнению 17% опрошенных, отпуск после карантина будет стоить так же, как всегда. Специально откладывают деньги на отпуск 23%. Не копят 27% опрошенных.

Во время отпуска 24% граждан, как правило, тратят больше денег, 3% — меньше. Большинство (41%) примерно столько же, сколько в обычное время.

Телефонный опрос проведен 22−24 мая 2020 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносовсчитает, что стоимость отдыха на курортах РФ может подорожать на 30%.

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