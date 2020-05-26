Казань, , 15:30 — REGNUM Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский кремль» 30 мая открывает для посещения одну из крепостных башен — Преображенскую, сообщает пресс-служба музея-заповедника. С 20 мая территории музея открыты для посещения и разрешены экскурсии.

В Казанском кремле с 30 мая по 15 июня для посетителей проводится акция «Адаптация», которая призвана восстановить культурную активность горожан и гостей республики. В рамках акции посещение комплекса возможно по льготным тарифам. Помимо этого, дети до 14 лет в сопровождении взрослых имеют право на бесплатное посещение всех семи музеев Казанского кремля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в столице Татарии в мечети Кул Шариф на территории Казанского кремля отремонтируют архитектурно-художественную подсветку.

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