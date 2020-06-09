Анкара, , 12:09 — REGNUM Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу назвал количество повстанцев, сражающихся в рядах Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом 9 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Всего, по данным чиновника, в РПК действует 445 боевиков, Сойлу убежден, что скоро их станет еще меньше.

«Скоро террор больше не будет угрожать нашей стране», — отметил министр внутренних дел в комментарии агентству.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, так как отстаивает свое право на обладание автономией в рамках государства.