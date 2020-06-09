Нур-Султан, , 10:53 — REGNUM Электронный сервис по проверке подлинности дипломов в Казахстане планирует запустить министерство образования и науки республики. Об этом 9 июня написал министр цифрового развития, инновационной и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев на своей странице в Facebook.

По его словам, сервис планируется запустить до конца 2020 года. Кроме того, в Казахстане также планируют создать базу данных дипломов. Это позволит работодателям проверять подлинность выпускной работы в режиме онлайн.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране необходимо закрыть «конторы по печатанию дипломов». Глава государства поручил ужесточить требования к вузам.

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