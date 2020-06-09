Петрозаводск, , 10:30 — REGNUM В Республике Карелия до пяти увеличилось число умерших от COVID-19, за прошедшие сутки в регионе зафиксировано еще два летальных случая. Об этом 9 июня сообщил на своей странице в соцсети глава региона Артур Парфенчиков.

По его словам, накануне в Госпитале ветеранов войн скончалась 69-летняя жительница Петрозаводска. Женщина заболела после контакта с зараженным в семье.

«У нее развилась двусторонняя пневмония, осложнили лечение хронические заболевания эндокринной системы. Спасти женщину врачам не удалось», — сообщил глава региона.

Второй летальный случай зафиксирован в Республиканской инфекционной больнице, там скончалась 58-летняя жительница Ленинградской области. Женщина приехала в командировку на биостанцию в Лоухский район, болезнь развивалась стремительно, и в Петрозаводск пациентка уже была доставлена с тяжелой пневмонией.

Глава региона выразил слова соболезнования родным и близких умерших, а также обратился к местным жителям с предостережением — воздержаться от поездок за пределы региона и даже своего населенного пункта без крайней необходимости, минимизировать межсемейные контакты, соблюдать меры эпидемиологической безопасности.

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Кроме того, Парфенчиков напомнил работодателям: лица, приезжающие в Карелию в командировку, должны иметь отрицательные результаты тестов на коронавирус, полученные не более чем за два дня до прибытия в республику.

Отметим, с начала пандемии в регионе выявлено 676 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции и 20 из них, в том числе трое детей, за последние сутки.

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По данным главы региона, в числе новых случаев коронавирусной инфекции 11 выявлены в Петрозаводске, еще пять — у рабочих — вахтовиков, эквакуированных со строительства Белопорожской ГЭС. По одному случаю в поселке Чупа Лоухского района, в селе Янишполе Кондопожского района, в Олонце и в Суоярви.

«В большинстве случаев, заболевшие контактировали с COVID-положительными людьми», — уточнил Артур Парфенчиков.

256 человек выздоровели, в том числе десять человек были накануне выписаны: четыре жителя Петрозаводска и по три жителя Прионежья и Олонецкого района.

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Всего проведено 50 577 исследований, это на 1080 больше, чем сутками ранее. 3654 человека находятся на самокарантине, при этом за сутки их количество сократилось на 144 человека, 188 человек находятся в местах обсервации.

Кроме того, с 1 апреля в регионе продолжает фиксироваться рост числа госпитализированных пациентов с внебольничной пневмонией. На сегодняшний день таких больных 568 человек из них шестеро поступили за прошедшие сутки. С учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода, 53 человека умерли. За минувшие сутки других летальных случаев от внебольничной пневмонии не зарегистрировано. Тесты на COVID-19 неоднократно проводятся всем пациентам с пневмонией. В большинстве случаев проводится компьютерная томография.

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