Петрозаводск, , 15:56 — REGNUM Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков своим указом с 8 часов утра понедельника, 8 июня, распорядился прекратить работу всех контрольно-пропускных пунктов на въезде в регион.

Эти КПП были установлены в начале апреля в целях предотвращения массового завоза коронавирусной инфекции в Карелию из других субъектов Федерации. Сейчас ситуация стабилизировалась, и необходимость в таком контроле на дорогах отпала, считает глава республики.

«КПП выполнили свою задачу, в том числе позволили нам контролировать потоки въезжающих в период майских праздников. Сейчас, когда мы возобновили работу практически всех отраслей экономики, запустили работу общественного и железнодорожного транспорта и авиасообщения, контроль въезда на территорию республики по автомобильным трассам утратил свою эффективность», — объяснил Артур Парфенчиков 6 июня на своей странице в соцсети.

Утром 8 июня прекратят свою работу КПП на 155 километре дороги А-121 «Сортавала», на 270 километре трассы Р-21 «Кола», на 394 километре дороги А-119 Вологда — Медвежьегорск — Р-21 «Кола». КПП на других дорогах уже свёрнуты.

Тем не менее, все въезжающие в Карелию по-прежнему должны сообщать о своем прибытии на горячую линию по номеру 8−800−201−06−57 и в течение 14 дней находиться на самокарантине. В республике всех жителей просят соблюдать масочный режим и безопасную дистанцию.

По данным на 6 июня, в Карелии за сутки выявлен 41 новый случай коронавируса (в том числе у двоих детей), их общее количество к субботедостигло 614 случаев.

За всё время в Карелии выписаны 233 человека, в том числе 11 — за последние сутки. 4012 человек находятся на самокарантине, 235 человек — в местах обсервации.

«В числе новых случаев коронавируса 15 человек — это рабочие — вахтовики со стройплощадки Белопорожской ГЭС. Напомню, из-за вспышки заболевания мы эвакуировали с объекта более 200 человек, у 64 из них подтвержден коронавирус», — пояснил глава Карелии.

В Петрозаводске зафиксировали 12 новых случаев, в Беломорске — четыре, в Кондопожском районе — пять. Два новых носителя — в поселке Ладва Прионежского района и один новый случай — в Сегеже. Также два новых случая зарегистрировано в поселке Пуйкола Сортавальского района — это двое дорожных рабочих.

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