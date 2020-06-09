Москва, , 09:34 — REGNUM С 9 июня в Москве перестала действовать система самоизоляции. Такое решение принял мэр столицы Сергей Собянин.

Перестала действовать система цифровых пропусков, отменён график прогулок, действовавший с начала июня. Выход из дома, перемещения по городу разрешаются для всех категорий граждан, в том числе пожилых людей и хронически больных.

Возобновляют действие социальные карты, проезд для льготных категорий в общественном транспорте вновь становится бесплатным.

Также в столице открываются парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, а также ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству.

С 9 июня разрешается посещать кладбища. Артисты могут проводить репетиции в театрах, концертных организациях и цирке. Возобновляют работу киностудии, студии звукозаписи, научные и общественные организации.

Кроме того, в городе снимаются ограничения на работу каршеринга.