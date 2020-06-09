Набережные Челны, Татария, , 09:34 — REGNUM Органы прокуратуры в Набережных Челнах проводят проверку после смерти пенсионера в инфекционной больнице, сообщает пресс-служба республиканского надзорного органа.

Поводом для проверки послужила жалоба супруги 72-летнего инвалида, которая рассказала в соцсетях о проблемах с лечением мужа и невозможностью его перевода в другое лечебное заведение. Смерть мужчины наступила 1 июня в инфекционной больнице Набережных Челнов. По данным минздрава РТ, пациент умер из-за тромбоэмболии.

Проверка позволит установить соблюдение требований законодательства об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объекту социальной инфраструктуры, а также даст оценку качества оказания медицинских услуг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии на 8 июня известно о 3611 инфицированных коронавирусом человек, выздоровели 3543 пациента. Скончались с начала пандемии 10 пациентов.

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