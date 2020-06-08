Казань, , 11:31 — REGNUM В Татарии 8 июня стало известно о 53 новых случаях заражения SARS-CoV-2. Всего с момента начала наблюдения инфицированы 3611 человек, выздоровели 3543 пациента, за сутки — 66 человек. Скончались с начала пандемии 10 пациентов. Количество летальных случаев остается неизменным, информирует республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Из числа новых зараженных коронавирусом в стационары госпитализированы четверо пациентов, 49 — получают помощь на дому. Все новые случаи заражения контактные.

Больше всего выявили носителей коронавируса среди жителей Казани — 22 человека. По возрасту пациентов: до 18 лет — двое, от 18 до 30 —семеро, от 30 до 50 — 16 человек, от 50 до 60 лет — 20 жителей, от 60 до 70 — семь человек, от 70 до 80 лет — один.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Китай передал для Татарии 10 аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержания состояния тяжелых больных.

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