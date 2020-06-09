Бразилиа, , 08:53 — REGNUM За минувшие сутки в Бразилии было выявлено более 15 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 9 июня сообщает минздрав страны.

При этом в новом формате медицинской статистики бразильского министерства здравоохранения доступ к более ранним данным и суммарным числам не дается. Ввиду этого, так как 8 июня сообщалось о 685 427 случаях заражения SARS-CoV-2 в стране, их общее число теперь достигло 701 081, так как за сутки было выявлено 15 645 новых зараженных.

Также сообщается, что за этот же период 659 пациентов в Бразилии скончались от COVID-19, и, таким образом, суммарное количество летальных исходов достигло 37 991.

Отметим, ранее минздрав страны сообщил, что переходит на новый формат предоставления статистики, когда каждый день будет сообщаться о летальных исходах от нового заболевания за истекшие сутки, а результаты анализов ранее погибших от COVID-19 будут учитываться в базе данных задним числом.

Напомним, Бразилия в настоящее время находится на втором месте в мире по числу зараженных коронавирусом после США.