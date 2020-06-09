Москва, , 08:36 — REGNUM Температура воздуха в южных регионах России до конца недели прогреется до плюс 42 градусов по Цельсию, сообщили в пресс-службе Росгидромета.

Жаркая погода установится с 8 по 13 июня. В Волгоградской области столбики термометров поднимутся до 30−35 градусов тепла, а 12−13 июня — до 40 градусов. Жителей Астраханской области ждет аномальная жара до 35−42 градусов.

Жаркие дни ждут и Ростовскую область, Краснодарский край и Ставрополье. В этих регионах воздух прогреется до 30−35 градусов. На Северном Кавказе температура днем составит 29−36 градусов. Во всех регионах дневная температура превышает норму на 5−9 градусов.