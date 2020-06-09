Лос-Анджелес, США, , 08:24 — REGNUM Решение о том, что задержанные в Лос-Анджелесе в ходе недавних протестов нарушители комендантского часа не понесут никакого наказания, приняли власти города. Об этом 9 июня сообщил мэра Лос-Анджелеса Эрика Гарсетти на своей странице в соцсети в Twitter.

«Я полностью поддерживаю решение прокурора города Лос-Анджелес не привлекать к ответственности и не требовать наказания для тех, кто нарушал комендантский час или не расходился во время недавних протестов», — написал на своей странице мэр города.

Также он уточнил, что из этого числа будут исключены случаи, которые включают в себя насилие, грабеж и вандализм.

При этом комендантский час в Лос-Анджелесе действовал с 30 мая по 4 июня и всего в городе за время протестных акций, связанных с гибелью в Миннеаполисе от жесткого обращения полиции Джорджа Флойда, было задержано 2,7 тысячи человек.

Отметим, ранее прокурор Лос-Анджелеса Майк Фойер сообщил на своей странице в Twitter, что к мирным протестующим, задержанным в ходе протестов, будет применяться «некарательный подход».