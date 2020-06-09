Вашингтон, , 07:25 — REGNUM Число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в США может превысить 145 тысяч к 4 августа этого года, сообщается на сайте Института систем измерений и анализа при Университете штата Вашингтон.

Согласно расчетной модели, разработанной специалистами учреждения, в стране к указанному сроку могут погибнуть 145 728 человек с данным заболеванием.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня, по данным университета Джонса Хопкинса, в США выявлено свыше 110 тысяч умерших из-за осложнений при COVID-19.

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