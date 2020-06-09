Вашингтон, , 03:57 — REGNUM Военные базы армии США, названные в честь конфедератов, могут быть переименованы, передает телеканал CNN.

По его данным, соответствующее мнение выразил министр сухопутных войск США Райан Маккарти. Он заявил, что готов к дискуссиям по этому вопросу с участием Республиканской и Демократической партий США. CNN отмечает, что в настоящее время около 10 военных баз названы в честь командующих армии конфедератов. Маккарти добавил, что готов по этому вопросу также провести консультации с Белым домом.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня власти Вирджинии начали рассматривать возможность демонтажа памятника командующему армией Конфедеративных Штатов Америки Роберту Ли с площади в Ричмонде. По данным источников, мемориал намерены убрать с постамента и переместить в спецхранилище.

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