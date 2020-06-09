Тегеран, , 08:23 — REGNUM 8 июня глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что 70 иранцев с коронавирусом умерли за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По словам чиновника, 136 360 человек из общего числа 173 832 инфицированных смертельным вирусом выжили и выздоровели, при этом общее число смертей достигло 8351. Джаханпур отметил, что за последние сутки было обнаружено 2043 новых случая заражения.

Иранский чиновник подчеркнул, что в настоящий момент 2619 человек находятся в критическом состоянии. Он также сообщил, что на сегодняшний день в Иране проведено 107 254 тестирований на COVID-19.

Иран предпринял многочисленные шаги, чтобы остановить распространение этой болезни, начиная от закрытия школ и университетов и заканчивая отменой культурных и религиозных собраний. Также в стране регулярно производится дезинфекция общественных мест.